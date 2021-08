La classifica senza errori arbitrali: seconda giornata, prime sviste

Seconda giornata di campionato, prime sviste di marca arbitrale. Dopo un esordio senza particolari errori (se si eccettua forse l’eccessiva severità dell’arbitro Aureliano nell’espellere Osimhen in Napoli-Venezia), la serie A entra nel vivo con le prime gare condizionate da errori più o meno pesanti dei fischietti. Polemiche e contestazioni in Genoa-Napoli, Juventus-Empoli e Atalanta-Bologna.

Arbitri determinanti: le gare di Napoli, Juve e Atalanta

L’episodio più controverso del turno in Genoa-Napoli: al 10′ del secondo tempo a Meret sfugge il pallone in uscita dopo un contatto con Buksa, Pandev ne approfitta e insacca nella porta sguarnita. L’arbitro Di Bello prima convalida la rete, poi l’annulla dopo consulto Var: è un errore, perché è Meret ad andare incontro al giocatore genoano. Lamentele di marca bianconera per un rigore non concesso in Juventus-Empoli: Luperto tocca Dybala in area, sarebbe un “rigorino” ma Ghersini non se la sente di concederlo, sbagliando. Manca però pure un’espulsione: Cuadrado rifila una manata a Mancuso, l’arbitro lo grazia. Errore determinante anche in Atalanta-Bologna: De Silvestri tocca il pallone con la mano in area, il braccio si sposta in direzione della palla e non si capisce come mai Orsato non conceda il penalty agli orobici.

La classifica senza errori arbitrali

Ecco la classifica del campionato di serie A al netto degli errori determinanti dei fischietti: Lazio, Inter, Roma, Milan, Atalanta 6 punti; Napoli, Udinese, Sassuolo 4; Fiorentina, Bologna 3; Juventus 2; Sampdoria, Cagliari, Spezia, Genoa, Empoli 1; Torino, Verona, Salernitana, Venezia 0.

E la classifica reale

Ecco invece la graduatoria reale del campionato (tra parentesi i punti in più e in meno dovuti a sviste o errori): Lazio, Inter, Roma, Milan, Napoli (+2) 6 punti; Atalanta (-2), Udinese, Sassuolo, Bologna (+1) 4; Fiorentina, Empoli (+2) 3; Juventus (-1), Sampdoria, Cagliari, Spezia 1; Genoa (-1), Torino, Verona, Salernitana, Venezia 0.

IL REGOLAMENTO

Questa classifica è stilata sulla base di quello che avviene in campo, in occasione di episodi decisivi e che possono determinare direttamente il risultato, come i gol convalidati o annullati, i rigori concessi o non concessi, un’espulsione esagerata o ingiusta a tanti minuti dalla conclusione del match. Non sono considerate le variabili non direttamente determinanti, come i cartellini gialli, i falli veri o presunti avvenuti nell’azione precedente a quella che ha portato a un gol, le rimesse laterali, i corner contestati, un’espulsione contestata in zona Cesarini, ecc.

Albo d’oro campionato senza errori arbitrali Virgilio Sport

2019-20: Inter

2020-21: Inter

SPORTEVAI | 30-08-2021 10:36