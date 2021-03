Marini spavaldo: "MotoGp? Mi aspettavo fosse più dura"

Luca Marini ha parlato dopo la quarta giornata di test di MotoGp a Losail: “Abbiamo lavorato di più sul set up, soprattutto con gomme usate per fare qualche prova di ritmo gara. Abbiamo svolto anche un long run di 10 giri per valutare il consumo gomme, l’elettronica ed il mio stile di guida, Il ritmo è buono e mi sento meglio in sella. Ora capisco tutto meglio, anche le gomme. Domani vedremo di realizzare una vera simulazione di gara. Mi aspettavo che la MotoGP fosse più dura. Nel senso, mi aspettavo di essere ben più lontano dai primi, invece non sta andando male”.

“Oggi sono stato fortunato. Quando sono uscito mi sono trovato davanti Pecco e l’ho seguito per un giro, prima che rientrasse. È stato molto interessante, soprattutto per il cambio di direzione e come usa il corpo per aiutare la moto. In questi giorni ho anche parlato con lui un po’ di tutto, ma non c’è nessun gran consiglio da riportare”.

