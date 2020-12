Mario Balotelli ha scelto: resta in Italia, fissate le visite mediche

Niente Brasile, niente destinazioni esotiche: Mario Balotelli resta in Italia, e vestirà la maglia del Monza. A riportare l’indiscrezione è Sky: SuperMario, reduce da un’avventura da dimenticare a Brescia e attualmente svincolato, ha trovato l’accordo con l’amministratore delegato del club brianzolo Adriano Galliani.

L’ex centravanti azzurro sosterrà già lunedì le visite di rito con la società lombarda, poi firmerà il contratto e si metterà agli ordini di Christian Brocchi per contribuire alla lotta per la promozione in Serie B della società di Silvio Berlusconi.

Si tratta di un déjà vu per SuperMario: Berlusconi e Galliani per due volte lo portarono al Milan, ora provano a rilanciarlo un’ultima volta nella serie cadetta. Nel Monza i due attaccanti titolari Maric e Gytkjaer non riescono a ingranare, e l’arrivo della punta bresciana potrebbe cambiare le carte in tavola.

Balotelli firmerà un contratto di 6 mesi, fino al 30 giugno 2021, con opzione per il rinnovo per un’altra stagione: al Monza ritroverà Kevin-Prince Boateng, con cui ha giocato insieme al Milan negli ultimi sei mesi della stagione 2015/16.

OMNISPORT | 05-12-2020 16:25