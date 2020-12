Mario Sconcerti: "La posizione di Chiesa irrita Cristiano Ronaldo"

La Juventus vivrà un Natale in una posizione di classifica abbastanza inusuale, ben 10 punti di distanza dal Milan capolista e 9 dall’Inter di Conte, anche se con una partita in meno. Cristiano Ronaldo sta provando a tenere in piedi la barca, con 12 gol in 10 presenze che fanno di lui il capocannoniere fin qui della stagione.

Tuttavia, secondo le parole di Mario Sconcerti al Correre della Sera, qualcosa irrita il fuoriclasse portoghese, e cioè la posizione di Federico Chiesa:

“L’esperimento di Chiesa chiude Ronaldo al gol con strana regolarità. Non giocano nello stesso ruolo, ma nello stesso spazio. Questo irrita Ronaldo e gli impedisce di segnare su azione, è la sesta volta consecutiva che gli capita con Chiesa, vale una riflessione”.

OMNISPORT | 24-12-2020 14:02