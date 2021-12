Marko furente: "Due pesi e due misure"

06-12-2021 11:43

Il consigliere della Red Bull Helmut Marko ha espresso tutta la sua contrarietà per le sanzioni a Max Verstappen dopo la gara di Jeddah: “Si fanno due pesi e due misure. Se Max entra su Hamilton arriva una penalità, se Hamilton lo spinge fuori pista diventa un episodio banale. Non può andare avanti così”.

“La gara? il regolamento dice che non ci possono essere più di dieci macchine come spazio tra una macchina e l’altra prima dello schieramento. Ma Hamilton lo ha fatto e ha preparato meglio le gomme per la ripartenza”.

OMNISPORT