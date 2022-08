Marko gela Gasly: “Dal 2024 può considerarsi libero”

22-08-2022 13:13

Niente Red Bull per Pierre Gasly.

Il francese, che recentemente è stato confermato in AlphaTauri anche per il 2023, può iniziare a guardarsi intorno visto che non rientra nei piani della scuderia di Milton Keynes come sottolineato da Helmut Marko.

Il consulente della Red Bull ha confermato come Gasly possa ritenersi libero di cercare una nuova soluzione a partire dal 2024, perché il team anglo-austriaco ha deciso di puntare sulla coppia formata da Sergio Perez e Max Verstappen.

“Abbiamo un buon rapporto – ha detto Marko intervistato da Motorsport – Da leader ha avuto molto successo con Alpha Tauri negli ultimi anni. Ma Yuki Tsunoda, è già al suo livello in termini di velocità sul giro e anche in gara. In ogni caso, abbiamo migliorato finanziariamente il contratto di Gasly anche se non avremmo dovuto. Il contratto di Perez significa che Gasly non può andare in Red Bull nel 2023. A partire dal 2024 può considerarsi libero”.