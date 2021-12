Marko: "Verstappen come Senna"

19-12-2021 12:53

A La Gazzetta dello Sport, Marko ha elogiato il fresco campione della F1 Max Verstappen: “Ha tanti punti di forza ma in particolare il fatto che non ha bisogno di scaldarsi: lui scende in pista e va subito forte, anche con il bagnato o su un circuito nuovo come a Jeddah. L’altra sua qualità è la notevole aggressività: se c’è la minima opportunità di superare non se la lascia scappare. E poi ha una velocità naturale semplicemente incredibile. Nel giro secco mi ricorda Senna. Va oltre i limiti della macchina. Ecco lui assomiglia tanto ad Ayrton, l’unico dei grandi a cui lo accosto”.

Il consulente della Red Bull si è complimentato anche con i rivali per il titolo: “Dico solo che la Mercedes ha fatto un grande gesto a rinunciare all’appello. Hamilton è stato senza dubbio sfortunato ad Abu Dhabi, ma noi lo siamo stati a Silverstone, Budapest e Baku. Queste sono le corse. Capisco il loro dispiacere. Ora spetta alla FIA, al nuovo presidente lavorare a un sistema che aiuti Michael Masi perché non può fare tutto da solo”.

Masi è stato confermato alla direzione dei GP dalla Fia, Marko la pensa così: “Va solo rivisto il sistema, c’è troppo peso sulle spalle. Inoltre ai team principal e ai team manager non dovrebbe essere consentito di parlare con Masi durante la gara. Poi le regole dovrebbero essere semplificate. I commissari hanno preso un sacco di decisioni quest’anno che hanno scontentato a turno noi e la Mercedes. Bisogna stabilire uniformità di giudizio”.

OMNISPORT