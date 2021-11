Marotta allo scoperto su Insigne: "Certe opportunità vanno colte"

21-11-2021 18:07

L’amministratore delegato dell’Inter Beppe Marotta a Daz ha parlato di mercato prima del match con il Napoli: “Insigne libero nel 2022? Sta a noi dirigenti cogliere le situazioni favorevoli e in questo caso non è corretto entrare nel merito. Però queste situazioni vanno colte quando ci sono le condizioni per farlo: si tratta di valutarle una per una”.

Sul rinnovo di Brozovic: “Dobbiamo ancora entrare nel vivo della trattativa, ma sono fiducioso, lo siamo tutti. Spero che il ragazzo, ma ne sono sicuro, possa continuare la sua esperienza in questo glorioso club. Non è facile trovare altre società che diano a lui quello che gli ha dato l’Inter: spero si possa trovare un’intesa per proseguire”.

OMNISPORT