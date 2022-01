Marotta: "In attacco siamo a posto, ma è un dovere monitorare le occasioni"

16-01-2022 21:24

In attesa di vedere se e quando Paulo Dybala apporrà le firme che sanciranno il rinnovo del contratto con la Juventus, l’asso argentino non può non essere considerato uno dei giocatori più ambiti in assoluto nel panorama calcistico mondiale.

Prenderlo a parametro zero al termine di questa stagione vorrebbe dire piazzare un colpo incredibile e, tra le società che negli ultimi giorni sono state date sulle sue tracce, c’è anche l’Inter.

Beppe Marotta, parlando ai microfoni di DAZN prima della sfida con l’Atalanta, ha toccato l’argomento Dybala. “Quando un calciatore della caratura dell’importanza di Dybala si avvicina allo svincolo, è normale che venga accostato a vari club. Noi però abbiamo un reparto offensivo di grandissima qualità composto da quattro attaccanti molto forti, quindi siamo a posto”.

L’Inter quindi non è al momento alla ricerca di un attaccante. “Ogni club ha il dovere di monitorare le occasioni di mercato e noi dobbiamo avere l’ambizione di avere l’asticella molto alta. I tentativi vanno fatti per tutti, ma è giusto portare grande rispetto per i nostri attaccanti. Ci stanno dando grandi soddisfazioni e Inzaghi è molto contento di loro”.

La squadra nerazzurra è diventata sempre più ambita dai grandi campioni nel corso degli ultimi anni. “Il fatto di aver giocato una finale di Europa League e di aver vinto uno Scudetto ed una Supercoppa, ha portato all’interno del club una grande consapevolezza, e rappresenta inoltre un biglietto da visita importante per i giocatori tanto in Italia quanto all’estero. In tanti ci guardano con grande ammirazione e desiderosi di venire, e la cosa è importante e gratificante”.

