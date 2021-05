Marotta: "Tornare alla Juventus? No, voglio aprire un ciclo all'Inter"

Manca veramente pochissimo, l’Inter vola verso lo Scudetto 2020/2021. Dopo più di un decennio di attesa, dopo il trionfo del Milan di Allegri e dei nove titoli consecutivi della Juventus, la formazione nerazzurra a meno di clamorosi e storici colpi di scena, solleverà il trofeo del campionato italiano.

Dopo aver vinto diversi titoli con la Juventus, Conte e Marotta, rispettivamente tecnico e amministratore delegato dell’Inter, hanno costruito lo Scudetto grazie ad un ottimo undici titolare formato dal calciomercato e dall’esperienza dell’allenatore pugliese.

Ora Marotta vuole vincere tutto, e in maniera continua, con l’Inter: “Tornare alla Juventus? No, io sono arrivato qui dopo avere parlato con Zhang e voglio aprire un ciclo all’Inter. L’anno scorso arrivammo in finale di Europa League, sarebbe bello continuare anche malgrado le difficoltà dovute alla contrazione di ricavi legate al Covid”.

Ai microfoni di Sky, Marotta ha elogiato Conte: “Anche alla Juve ci ha messo del suo e la proprietà lo ha supportato al meglio. Oggi ci ritroviamo nella stessa situazione, ha saputo valorizzare la rosa a disposizione”.

Il presidente dell’Inter, Zhang, è tornato in Italia dopo mesi sfruttando la possibilità della matematica vittoria dello Scudetto nel weekend: “E’ tornato per vivere con noi il finale di campionato e parlare al momento giusto del futuro. Oggi siamo concentrati sul finale di campionato, ha trovato un gruppo compatto grazie al lavoro del mister che ha dato motivazioni e obiettivi compattando tutta l’area tecnica”.

OMNISPORT | 01-05-2021 18:30