Marquez: “Abbiamo lavorato sodo e bene ma in gara sarà diverso”

Il pilota spagnolo scalpita e non vede l’ora che riparta il Motomondiale per poter dire la sua in pista: prima gara a Portimao dove in inverno ha svolto numerosi test con la sua moto collezionando buoni numeri.

21-03-2023 19:40

Fonte: Getty Images