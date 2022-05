Marquez deluso spera nella pioggia

27-05-2022 19:06

Il primo assaggio di Mugello proprio non è piaciuto a Marc Marquez, che nelle prove libere del venerdì sulla pista toscana, in vista del Gran Premio d’Italia di domenica, non è riuscito ad andare oltre il dodicesimo tempo.

Ancora una volta il pilota spagnolo non si è trovato a suo agio sulla sua Honda, e le novità in arrivo dal Giappone non sembrano aver dato i loro frutti, almeno fino a questo momento.

“Questa mattina, nelle FP1, ho avuto molti problemi; con le FP2 abbiamo fatto un passo in avanti ma domani dovremo farne un altro. Nonostante tutti gli sforzi, siamo lontani dai migliori”, non ha usato giri di parole l’otto volte campione del mondo, che spera nella pioggia: “Rimescolerebbe tutto”.