Marquez: "Il Mugello è una pista difficile"

Marc Marquez guarda al Gran Premio d'Italia con la speranza di allungare in vetta alla classifica iridata: "Il Mugello e' una bellissima pista, una delle piu' difficili in calendario e io in passato ho avito qualche difficolta', ma abbiamo fatto un test tre settimane fa e non e' andato male. Ma ora ci sono condizioni diverse con temperature piu' calde e per questo dobbiamo cercare di guidare come nelle gare precedenti".

"Questa è la mia moto migliore. E' molto relativo. Dobbiamo paragonarla sempre alle prestazioni degli avversari. Forse era meglio quella del 2014, mi sentivo meglio, era piu' semplice. Ora con l'elettronica e le nuove gomme tutto e' cambiato, ma la moto sembra in grado di essere veloci in tutte le condizioni. Siamo partiti con il piede giusto e anche quando fatichiamo sembriamo poter stare davanti".

SPORTAL.IT | 31-05-2018 18:15