Marquez in Ducati Gresini è ufficiale: "Non vedo l'ora". Come cambiano gli equilibri in MotoGP

Ufficiale: Marc Marquez correrà con la Ducati del Team Gresini: l'otto volte campione del mondo passerà alla Ducati dopo aver terminato la sua permanenza di 11 anni con la Honda

Ultimo aggiornamento 12-10-2023 11:04

Parte col botto il week end del Gran Premio di Indonesia di MotoGP. Tra Marc Marquez e la Ducati mancava solo la firma. Che è arrivata. Di buon mattino in Europa. Dopo 11 anni di Honda il pilota spagnolo che ha vinto 8 titoli iridati, 6 nella classe regina, cambia tutto o quasi. Il prossimo anno correrà con una Desmosedici del Team Gresini. Ritrovando al suo fianco il fratello Alex Marquez.

Una notizia ampiamente nell’aria dopo il divorzio di settimana scorsa tra Marquez e la Honda. Il cui peso si potrà valutare solo in corso d’opera. Marc è sicuramente un pilota “ingombrante” come lo ha definito lo stesso gran campo del Team Ducati Corse, Gigi Dall’Igna. Questo proprio il pericolo che adesso la casa di Borgo Panigale deve gestire al meglio. Evitando errori del recente passato, come con gli altri campionissimi Valentino Rossi e Jorge Lorenzo.

MotoGP: Marc Marquez ufficiale nel Team Gresini, l’annuncio

Il Team Gresini MotoGP ha annunciato quest’oggi di buon mattino in Italia l’ingaggio di Marc Marquez per la stagione 2024 del Motomondiale. Marquez va a prendere il posto di Di Giannantonio che di fatti tempo fa aveva preannunciato il suo “appiedamento” per il prossimo anno da parte di Ducati. Questo l’annuncio ufficiale:

La Gresini Family è lieta di annunciare l’arrivo di Marc Marquez per la stagione 2024. Lo spagnolo, pluricampione del Mondo, ha recentemente annunciato la propria separazione da Honda e a partire dalla prossima annata sarà il nuovo alfiere del Team Gresini MotoGP al fianco del fratello Alex. Una coppia da sogno quella formata dai fratelli Marquez, con Marc che si rimetterà completamente in gioco in una squadra satellite che ha già dimostrato di saper dire la sua da quando è tornata in maniera indipendente nella classe regina.

Ducati, Marquez non vede l’ora: “Entusiasta della nuova sfida”

Dopo aver salutato la Honda settimana scorsa ecco le prime parole di Marc Marquez idealmente con la tuta Ducati. Il pilota spagnolo porta con se sei Campionati del Mondo della classe regina, cinque Triple Crown, 59 vittorie, 101 podi e 64 pole position ottenute tutte con la Honda. Ma si dice pronto alla nuova sfida che lui ha fortemente voluto facendo di tutto per avere una Ducati, la moto migliore su piazza in questo come dimostra la classifica piloti:

“Sono entusiasta di questa nuova sfida. Non è stata una decisione facile perché sarà un grande cambiamento sotto tutti gli aspetti. A volte nella vita bisogna uscire dalla propria zona di comfort e mettersi alla prova per continuare a crescere. Per quanto riguarda il cambio di moto, so che dovrò adattare molte cose nel mio stile di guida e non sarà facile. Ma sono convinto che tutto il Team Gresini mi aiuterà molto. Non vedo l’ora di conoscere la squadra e di iniziare a lavorare con tutti loro. Voglio ringraziare Nadia, Carlo e Michele per la fiducia e il rispetto che mi hanno dimostrato”.

MotoGP: Nadia Gresini dà il benvenuto a Marc Marquez

A dare il benvenuto a Marc Marquez è Nadia Padovani Gresini che ha preso in “eredità” il team omonimo dopo la morte del marito, il compianto campione e poi team manager Fausto. Non manca nelle sue parole un ringraziamento a Fabio Di Giannantonio che gioco forza ha dovuto fare spazio a Marquez.

“Per la Gresini Racing è un momento storico. Il fatto che Marc Marquez abbia scelto di correre con noi nella prossima stagione è assolutamente fantastico e sono felicissima di poterlo ufficializzare. In meno di una stagione ci siamo affezionati tantissimo a suo fratello, e alla stessa maniera accoglieremo Marc, convinti che abbia tutto il potenziale per essere subito competitivo in sella alla Desmosedici GP23. Infine un ringraziamento doveroso a Fabio Di Giannantonio per la sua professionalità a cui auguriamo il meglio per il suo proseguo di carriera”.

MotoGP: Marquez su Ducati, la sfida tra timori e precedenti

La moto più forte al pilota più forte. Questo sarà almeno sulla carta il matrimonio tra Marc Marquez e la Ducati. Così Marquez è riuscito ad ottenere una Ducati. Dopo i dissidi con la Honda per la sua perdita di competitività negli anni che hanno spinto spesso oltre il limite il pilota spagnolo spesso più per terra e in clinica mobile che in pista, ora Marc con 6 titoli MotoGP in bacheca, 8 considerando Moto2 e Moto3, andrà ad arricchire il plotone di piloti d’élite della casa italiana che sta dominando da un paio di anni la classe regina del Motomondiale.

Marquez correrà il prossimo anno con il Team Gresini, al fianco del fratello Alex. Una soluzione obbligata per lo spagnolo visto che tutte le altre caselle tra team ufficiali, semiufficiali e clienti avevano già riempite le rispettive lineup per il 2024: nè quella ufficiale di Bagnaia-Bastianini, nè quella di Martin in lizza per il titolo con Pecco (che avrà il prossimo Morbidelli al suo fianco), nemmeno quella del team di Valentino Rossi di Bezzecchi e Marini.

Marquez dovrà quindi ambientarsi, capire, inseguire e forse chiedere e/o pretendere visto che guiderà una Desmosedici con qualche aggiornamento in meno rispetto agli altri. Proprio in questo senso le preoccupazioni più volte espresse dal gran capo di Ducati Corse, l’ingegner Gigi Dall’Igna. Del resto la storia insegna, a parte Casey Stoner, che però in Ducati è cresciuto e si è affermato, due grandi campioni come Valentino Rossi e Jorge Lorenzo hanno fallito con la Desmosedici di Borgo Panigale.

MotoGP: griglia di partenza Mondiale 2024, chi al posto di Marquez

Con l’ufficialità di Marquez in Ducati Gresini manca solo una casella per riempire il puzzle del Mondiale MotoGP 2024 ed è proprio la sella lasciata vacante dallo spagnolo in Honda HRC. Ma non sono esclusi colpi di scena all’orizzonte visto che si parlava di una corte di Honda a Miguel Oliveira. Il pilota portoghese deve sedersi al tavolo con l’Aprilia per negoziare la risoluzione del suo contratto con la RNF Racing che scade a fine 2024.