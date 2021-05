Marquez: "Soddisfatto, ma manca feeling con la Honda"

A Jerez, Marc Marquez è giunto 9° al traguardo. Un risultato buono per il pilota spagnolo, dopo un weekend non semplice contraddistinto da due cadute: “Oggi sono soddisfatto, in questo weekend mi sono sentito più a mio agio sulla moto rispetto a Portimao, ho sofferto meno. Il mio collo adesso è bloccato ma è normale dopo una gara così: un ulteriore passo avanti, questo sarà importante per il proseguimento della stagione”.

Marquez deve trovare il feeling con la sua moto: “Rispetto agli altri team abbiamo perso tanto, ma Honda sta lavorando duramente per trovare la soluzione – sostiene il pilota – siamo alla ricerca dell’equilibrio, non ho ancora trovato il mio set up con questa moto, per questo saranno importanti i test di domani. Spero di essere in condizione per poter fare qualche giro”.

Marquez chiude l’intervista parlando della classifica piloti: “C’è parecchia battaglia rispetto agli anni passati ma questo è un bene per lo spettacolo. La mia condizione? Recupererò a poco a poco. Tutto parte dal fisico. Se migliora la condizione migliora tutto il resto”.

