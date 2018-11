Marquinhos: “Allan è forte, ma che qualità quegli altri due…”

La prestazione del Napoli in casa del Paris Saint Germain ha impressionato gli addetti ai lavori, ma non Marquinhos, difensore brasiliano del club parigino, che alla vigilia del match di ritorno al San Paolo ha rivelato alla Gazzetta dello Sport di avere profondo rispetto per il team di Carlo Ancelotti. “Il Napoli non mi ha sorpreso, eravamo coscienti delle loro qualità e della forza di una squadra che gioca da tempo insieme. Si conoscono perfettamente e in più c’è l’esperienza di Ancelotti che conosce bene il PSG. All’andata hanno avuto una predominanza tattica, non riuscivamo a pressarli e a recuperare palla. Però nella ripresa siamo tornati a galla, dobbiamo ispirarci al nostro secondo tempo”.

NON SOLO ALLAN. Marquinhos ha poi parole al miele per il connazionale Allan, anche se rivela di temere anche un altro paio di azzurri. “Vedere Allan, un compatriota, titolare in Champions da avversario mi ha fatto piacere e mi ha colpito perché è davvero forte. Si è ben meritato la convocazione con il Brasile. Da difensore, ho visto da vicino la qualità di Mertens e Insigne, due attaccanti di alto livello”.

CON BUFFON. Infine il difensore spiega come la sola presenza di Buffon, che domani esordirà in Champions con il PSG, sia in grado di trasmettere alla squadra maggiore serenità. “Gigi è una leggenda, la sua sola presenza ci fa del bene. La sua esperienza poi serve a squadra e club per crescere ancora. Ed è una persona esemplare in campo e fuori: dobbiamo ispirarci tutti a lui”.

