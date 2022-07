Marsiglia, Camoranesi nello staff tecnico di Tudor

05-07-2022 13:26

Una splendida stagione all’Hellas Verona, conclusa al nono posto, è valsa un ulteriore salto di qualità nella carriera da allenatore di Igor Tudor.

Il 44enne allenatore nato a Spalato è stato presentato ufficialmente nella tarda mattinata di oggi alla stampa come nuovo allenatore dell’Olympique Marsiglia. Al suo fianco ci sarà anche un altro ex Juve (e Verona): Mauro German Camoranesi, che sarà suo assistente.

Il legame tra Tudor e l’Italia è molto forte e questa scelta lo dimostra, venendo poi rinforzata dalle sue parole: “È inevitabile che in me ci sia una parte rilevante di Italia. Adesso per me l’obiettivo è adattarmi a un campionato bellissimo come la Ligue 1, senza rinnegare il mio stile”.

Tudor ha poi spiegato ai giornalisti l’idea di calcio che intende proporre ai suoi giocatori e al pubblico del Velodrome: “Ogni allenatore è diverso: a me piace un calcio offensivo, intenso, senza trascurare la fase difensiva. Il mio obiettivo è che le persone allo stadio non siano deluse da quello che vedono in campo. Come giocherò? Metterò il meglio in campo puntando anche sui giovani. Titolari? Avrò una base di 14-16 calciatori che giocheranno di più, ma contano molto anche le riserve”.

L’ex collaboratore di Pirlo alla Juventus ha inoltre raccontato un aneddoto prima di accettare l’offerta della squadra francese: “Prima di venire qui ho parlato con Alen Boksic e sono rimasto colpito dal progetto. La società ha voglia di offrire un calcio di livello e, perché no, conquistare anche qualcosa di importante”.

