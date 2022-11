02-11-2022 13:14

Dopo l’epilogo choc della gara del Vélodrome contro il Tottenham, con gol 2-1 per gli Spurs da parte di Pierre-Emile Højbjerg al 95′, il Marsiglia ha visto sfumare in un sol colpo sia gli ottavi di finale di Champions che il terzo posto buono per i playoff di Europa League.

Al termine del match, il centrocampista dei francesi Mateo Guendouzi non ha usato mezzi termici, rivolgendosi alla panchina e alla guda tecnica di Igor Tudor: “C’è stata una grave mancanza di comunicazione dalla panchina, siamo usciti da tutto in maniera incredibile. Avrebbero dovuto comunicarci il risultato di Sporting Lisbona-Eintracht Francoforte: è chiaro che tentassimo l’arrembaggio per qualificarci agli ottavi di Champions, ma l’1-1 ci avrebbe permesso di partecipare almeno all’Europa League e, dopo la rete sbagliata da Kolasinac, se avessimo saputo, avremmo provato a conservarlo con scelte in campo meno spregiudicate”: