Martinelli lancia Vlasov: "Bernal fortissimo, ma non ha ancora vinto"

Aleksandr Vlasov è sceso dal secondo al quarto posto durante la seconda settimana del Giro d’Italia, vedendo salire a 4’18” il ritardo da un Egan Bernal sempre più solido.

Per il capitano dell’Astana PremierTech le possibilità di lottare per il successo finale si assottigliano, ma Beppe Martinelli, direttore sportivo della formazione kazaka, non vuole gettare la spugna, pur riconoscendo la superiorità del colombiano della Ineos Grenadiers.

“Bernal ha dimostarto di andare talmente forte che non basterebbe una crisi per riaprire il Giro ma ne servirebbero due o tre – ha detto il dirigente bresciano in un’intervista a ‘Bike’ – Ma ritengo che il Giro d’Italia non sia finito. Noi della Astana PremierTech proveremo ad inventarci qualcosa per cercare di mettere in difficoltà Bernal: non sarà facile perché è il corridore più forte con la squadra più forte, ma ci vogliamo provare”.

Martinelli ha poi espresso il proprio parere nel dibattito sulla decisione degli organizzatori di accorciare il percorso del tappone dolomitico di lunedì, causa maltempo: “È stato giusto accorciare la tappa, è nata comunque una frazione bellissima e spettacolare. Non capisco quei team manager che ieri mattina volevano che la corsa finisse sul Giau e che ieri pmeriggio si lamentavano dicendo che si sarebbe potuta fare tutta la tappa originaria..”.

“Nel 1988 sul Gavia c’ero – ha concluso Martinelli ricordando la mitica frazione del 5 giugno 1988, disputata nonostante neve e freddo pungente, che fu vinta da Erik Breukink nel giorno in cui Andrew Hampsten tolse la maglia rosa a Franco Chioccioli – E non voglio più vedere una cosa del genere perché quello non è ciclismo e non è neanche sport”.

OMNISPORT | 25-05-2021 14:21