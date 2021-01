Massimo Mauro: "Ibra e Lukaku meritano tre mesi di squalifica"

Non si placano le polemiche e le discussioni dopo quanto accaduto sul rettangolo verde del Meazza tra Ibrahimovic e Lukaku. Il peso mediatico dei due top player è molto pesante ed è quindi naturale il protrarsi di interviste e punti di vista in merito alla loro lite.

Attraverso le colonne di Repubblica, anche Massimo Mauro, opinionista Tv, ha voluto dire la sua sulla questione: queste alcune parti del suo intervento, dal titolo ‘Nessuno faccia il moralista, ma Ibra e Lukaku meritano tre mesi di stop’. “Io nella mia carriera non sono mai stato espulso, dalle giovanili a qualsiasi partita stressante da professionista. Però non mi dimentico che più di una volta ho litigato. Ma qui entra in ballo un altro aspetto. Perché siamo di fronte a giocatori che nella loro vita privata vogliono ergersi ad esempio: Ibra sui social fa la parte del guerriero ed è seguitissimo. Viene inoltre scritturato per Sanremo. La situazione che hanno creato non esalta il cervello né di Ibra né di Lukaku, e le loro mamme non meritano il ‘palcoscenico’ di San Siro. Vista la responsabilità che nell’era social hanno e vogliono avere nei confronti delle milioni di persone che li seguono, la pena deve essere adeguata, esemplare. Tre mesi di squalifica sarebbero un bel segnale. Troppo? Benissimo. Ma è troppo anche sopportare le grandi frasi di chi vuole essere una guida per i ragazzi ma che esempio non può proprio esserlo”.

LA decisone spetterà ora al giudice sportivo. nel frattempo l’opinione pubblica è divisa tra chi vorrebbe una sanzione esemplare per i due attaccanti e chi invece basti il minimo della squalifica.

OMNISPORT | 28-01-2021 15:41