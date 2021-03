Massimo Moratti festeggia i 113 anni dell'Inter con una profezia

Ieri l’Inter ha battuto per 1-0 l’Atalanta nel posticipo che era anche il big match della ventiseiesima giornata di Serie A. Un successo fondamentale sulla strada per la conquista dello scudetto che in casa nerazzurra manca da ben 11 anni, dai tempi del triplete.

E oggi, nella trasmissione “Tutti convocati” su Radio 24, nel giorno del 113° compleanno del club del Biscione fondato il 9 marzo 1908, è intervenuto proprio colui che era il presidente interista in quella fantastica stagione 2009-2010, Massimo Moratti.

Ieri sera il tecnico dell’Inter Antonio Conte ai microfoni di Sky Sport, alla domanda se avesse lo scudetto in tasca, ha risposto scherzando che in tasca ha solo 40 euro. Moratti ha iniziato il suo intervento rispondendo a questa battuta con una controbattuta: “Conte in tasca oltre ai 40 euro ha altro…”.

Poi l’ex patron nerazzurro ha proseguito così: “La vittoria nel derby è stata decisiva anche se il Milan sta facendo benissimo, ma i punti di distanza mettono l’Inter al sicuro. L’Inter ha il carattere e l’intelligenza per portare a casa lo scudetto, con la dovuta scaramanzia”.

Poi c’è l’elogio del tecnico Conte per come sta allenando la squadra: “E’ rimasto abbastanza isolato dalla società che ha un po’ di problemi, sta facendo cose eccezionali. Ha un ruolo che va oltre quello dell’allenatore ora, ha tutti i meriti. Non si guarda al passato, ma al presente”.

Infine, Moratti pronuncia lodi sperticate nei confronti dell’attaccante belga Romelu Lukaku: “Sinceramente sono partito con l’idea che non fosse così forte, ma è un ragazzo intelligente. E’ migliorato tantissimo, è un punto di riferimento adesso ed è un giocatore incredibile”.

OMNISPORT | 09-03-2021 18:00