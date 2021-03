Master 1000 Miami, Sinner in semifinale: Bublik si arrende in 2 set

La classe e l’equilibrio di Jannik Sinner dominano il genio e la sregolatezza di Alexander Bublik: si può riassumere così lo spettacolare quarto di finale andato in scena sul Grandstand di Miami. 7-6(5) 6-4 in un’ora e 40 minuti che dimostra una maturità ormai raggiunta, il modo migliore per festeggiare l’ingresso in Top-30. Ed ecco la prima semifinale in un Masters 1000 in carriera: eguagliato il risultato di quattro anni fa di Fabio Fognini sul cemento della Florida.

A fine match è lo stesso Bublik ad ammettere la superiorità di Sinner che, a 19 anni, dopo il successo di stasera è sicuro di salire almeno alla posizione n° 25 del ranking, ma non è finita qui. 21 se andrà in finale e 14 se vince il titolo. Incredibile.

Il prossimo avversario di Sinner uscirà dopo lo scontro tra la testa di serie n° 1 del tabellone Daniil Medvedev e lo spagnolo Bautista Agut.

OMNISPORT | 31-03-2021 23:12