Masters 1000 Bercy, Jannik Sinner subito fuori: la Race ora si complica

03-11-2021 19:10

La corsa lla Race to Turin si complica terribilmente per il giovane altoatesino Jannik Sinner, ora non più padrone del proprio destino. Il talento italiano viene battuto nel secondo turno del Maters 1000 di Bercy, a Parigi, dalla nuova promessa del tennis mondiale Carlos Alcaraz 7-6 7-5 dopo due ore e sette minuti di gioco. Ora, Sinner dovrà sperare nella rapida eliminazione di Ruud per poi vincere il torneo di Stoccolma, ultimo appuntamento prima di Torino. Nella race Jannik ora è stato superato da Hurkacz.

L’unico precedente, sulla terra rossa di Alicante nel challenger dell’aprile 2019, aveva premiato l’allora neppure sedicenne iberico. Hurkacz è di nuovo avanti, nella race ha già un posto negli ottavi e parte favorito anche domani contro Koepfer. Sinner, invece, maledice un sorteggio che da ottava testa di serie del tabellone gli ha messo davanti il peggior outsider possibile.

18 vincenti di dritto contro i 9 dell’altoatesino, 43 errori non forzati di Sinner sono la fotografia del suo match, giocato su buoni livelli, ma la differenza è stata che lo spagnolo ha giocato semplicemente meglio. Il tie break finito 7-1 nel primo set dice tutto. Comunque, i due torneranno a giocarsi le prime posizioni nel ranking fra qualche anno. Poco male.

OMNISPORT