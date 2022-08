Masters 1000 Cincinnati: Musetti e Sonego passano le qualificazioni, Fognini k.o. ma riprescato

15-08-2022 10:50

Ultimo turno di qualificazioni piuttosto positivo per i colori azzurri quello andato in scena nella notte a Cincinnati.

Lorenzo Musetti infatti è riuscito a strappare il pass per il main draw chiudendo con successo il proprio cammino nelle qualificazioni grazie alla vittoria conquistata contro Dusan Lajovic, battuto dal carrarese (rivale di Borna Coric al primo turno) col punteggio di 6-4, 6-4 in un’ora e 38 minuti.

Come lui, anche Lorenzo Sonego si è guadagnato un posto nel tabellone principale: il torinese, avversario al primo turno della wildcard Ben Shelton, ha sconfitto lo statunitense Bradley Klahn 6-2, 6-4.

Non è riuscito invece ad ottenere il medesimo successo Fabio Fognini: il ligure, opposto allo statunitense Marcos Giron, è stato sconfitto per 7-6 (9) 7-5 in un’ora e 54 minuti di gioco ma, come i due connazionali, sarà tra i protagonisti del torneo a stelle e strisce perché ripescato come lucky loser e al primo turno dovrà vedersela con lo spagnolo Albert Ramos-Vinolas.