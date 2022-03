Masters 1000 Indian Wells: Musetti travolto da Opelka

12-03-2022 23:43

Lorenzo Musetti si ferma al secondo turno del Masters 1000 sul cemento californiano di Indian Wells. IL 20enne di Carrara, numero 56 del mondo e match winner del match di Coppa Davis contro la Slovacchia, è stato battuto col punteggio di 6-1 6-4 in un’ora e 7 minuti di gioco dallo statunitense Reilly Opelka, che non ha concesso nemmeno una palla break e che invece ha strappato per tre volte la battuta a Lorenzo, nel quarto e nel sesto gioco del primo set e nel quinto del secondo mancando anche un match point sul 5-3 prima di chiudere nel game successivo.

OMNISPORT