Masters 1000 Miami, Medvedev vola in semifinale

30-03-2023 22:04

Daniil Medvedev ha tutte le intenzioni di provare ad arrivare in fondo anche a Miami. Dopo la finale persa contro Carlos Alcaraz nel Masters 1000 di Indian Wells, il tennista russo vuole raggiungerla anche in Florida. Intanto, è arrivato in semifinale, dato che ha vinto il proprio quarto contro lo statunitese Christopher Eubanks.

Il tennista statunitense è stato infatti battuto in due set da Medvedev. 6-3 7-5 il punteggio finale in favore del russo dopo un’ora e 27 di gioco. Partita anche interrotta per pioggia per una ventina di minuti circa. Adesso per lui ci sarà la semifinale contro uno fra Francisco Cerundolo e Karen Khachanov.