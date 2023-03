Masters 1000 Miami, Sonego vola al terzo turno

Il tennista azzurro ha battuto l'inglese Evans in tre set in rimonta dopo due ore e mezza di gioco.

25-03-2023 23:40

Lorenzo Sonego ce l’ha fatta. Dopo una lunghissima attesa, durata un anno e mezzo, il tennista azzurro è infatti riuscito a qualificarsi di nuovo al terzo turno di un Masters 1000. Dopo Cincinnati 2021, il torinese ha fatto centro ancora una volta in un torneo americano superando il secondo turno di Miami 2023.

Sonego si è imposto in tre set in rimonta nei confronti dell’inglese Daniel Evans, numero 23 del tabellone di Miami. Due ore e mezza di gioco, con l’azzurro che ha subìto il break dell’avversario nel primo game e alla fine ha perso il set 6-4. Poi nel secondo è salito in risposta e si è portato a casa il parziale 6-3.

Nel terzo Sonego è stato pressoché formidabile, andando avanti addirittura 4-0. Poi il torinese ha chiuso il set 6-2 e si è dunque aggiudicato l’incontro. Annullate in totale 12 palle break su 13. Adesso per l’azzurro nel terzo turno ci sarà uno fra lo statunitense Frances Tiafoe e il giapponese Yosuke Watanuki.