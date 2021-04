Masters 1000 Montecarlo, wild card per Musetti

Sale a cinque il numero dei tennisti italiani nel tabellone del Masters 1000 di Montecarlo, il secondo della stagione.

A Matteo Berrettini, Jannick Sinner, Lorenzo Sonego e al campione in carica Fabio Fognini si aggiunge infatti Lorenzo Musetti, al quale l’organizzazione ha fornito una wild card.

La notizia ha raggiunto lo staff di Musetti nella tarda mattinata di mercoledì, poche ore dopo che il 19enne toscano aveva avuto la certezza di essere entrato nel tabellone delle qualiifcazioni.

Palpabile la soddisfazione dell’allenatore di Musetti, Simone Tartarini:: “La comunicazione della wild card è arrivata al manager di Lorenzo, Ugo Colombini, ed è stato un grosso sollievo anche perché Lorenzo era entrato stamattina nelle qualificazioni che iniziavano sabato e con tutti gli attuali protocolli non ce l’avrebbe fatta ad arrivare in tempo. Avere una wild card per MonteCarlo è sempre una grossa soddisfazione”.



OMNISPORT | 07-04-2021 15:16