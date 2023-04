Materazzi su Skriniar: “Fortissimo ma non il migliore, io sarei rimasto all’Inter”

L’ex campione del Mondo commenta a Canal + la scelta del difensore slovacco di lasciare il club milanese per accettare la proposta del Paris Saint-German.

18-04-2023 10:32

Il solito Marco Materazzi senza peli sulla lingua e questa volta l’indiziato numero uno è Milan Skriniar. Il difensore dell’Inter lascerà il club a fine anno per giocare con il PSG di Messi e Mbappè.

“È un giocatore fortissimo – esordisce “Matrix” a Canal + – ma non il migliore, quando si applica diventa davvero molto forte in un collettivo, ricordiamoci cosa ha fatto il primo anno, quando non giocava ed ha lavorato talmente tanto da convincere Conte nel dargli una possibilità, diventò indispensabile e capitano”.

“Io al suo posto sarei rimasto all’Inter e gliel’ho detto anche pubblicamente, non so quanti tifosi possano amarlo come lo amano qui, basti vedere a Parigi come si comportano con Messi che è uno dei giocatori più forti della storia”.