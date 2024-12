Matri vicino alla Governolese: il clamoroso ritorno in campo nella Promozione lombarda?

I pirati del Mincio hanno messo gli occhi sull’ex Juventus, contatto diretto tra le parti: quante possibilità ci sono che l'attaccante torni a giocare

Giornalista pubblicista, appassionato di sport ma calcio e tennis restano un capitolo ineguagliabile. Ho capito che il calcio è una cosa seria quando ho pianto nel giorno in cui Del Piero ha smesso di giocare. Ho scoperto che dopo Federer e Nadal il tennis ha vita ancora lunga quando un giovanissimo italiano fulvo di 19 anni - era il 2019 - esultava a Sofia per la prima volta in carriera

La Governolese sogna Alessandro Matri. La società mantovana, militante nel campionato di Promozione lombardo, sembrerebbe essere sulle tracce dell’ex centravanti di Juventus e Milan con l’obiettivo di risalire la classifica dopo una prima parte di stagione al di sotto delle più rosee aspettative. Il club virgiliano però, secondo la Gazzetta di Mantova non si è voluto sbilanciare visto che l’ex giocatore (ritiratosi nel 2019/2020) qualche mese fa era vicinissimo a vestire la maglia del Graffignana, suo paese d’origine. Una suggestione che però è sfumata a causa di un cavillo burocratico imposto dalla federazione in quanto Matri è iscritto all’albo degli allenatori professionisti.

Matri, una carriera infinita

Alessandro nasce a Graffignana, in provincia di Lodi. Inizia la carriera nella squadra della Virtus Don Bosco per poi passare al Fanfulla. Quindi su segnalazione di Ruben Buriani, Matri approda nel settore giovanile del Milan. Proprio con i rossoneri l’esordio da titolare in Serie A, il 24 maggio 2003 durante la trasferta persa contro il Piacenza e nella sua prima stagione da professionista ottiene una sola presenza. Si mette successivamente in luce nel campionato di Serie C1 con la maglia del Prato (36 presenze e cinque reti), prima di traslocare a Lumezzane e successivamente in B con il Rimini del tecnico Acori. Ma è al Cagliari che Matri si consacra, mettendo a referto ben 26 reti in due stagioni. La doppia esperienza in Sardegna vale la chiamata della Juventus dove conquista al secondo anno scudetto e Supercoppa italiana. Il 30 agosto 2013 viene acquistato dal Milan, ma a San Siro non riesce a trovare fortuna e dopo solamente due anni ritorna a vestire bianconero dove mette il suo zampino nella finale di coppa Italia del 2015 contro la Lazio. Lazio, Sassuolo e Brescia le ultime squadre prima del ritiro avvenuto il 6 maggio del 2020.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Un clamoroso ritorno al calcio giocato?

La notizia bomba, lanciata dalla Gazzetta di Mantova, parla di un clamoroso colpaccio della Governolese. I pirati del Mincio, militanti nel campionato di Promozione, non stanno attraversando un buon momento di forma e classifica. Alla luce di questo motivo il Diesse Franchini è al lavoro per rinforzare la squadra. Matri per i rossoblù rappresenterebbe un bagaglio di esperienza e qualità notevole con il fine di migliorare la situazione in classifica e non solo.

Matri-Governolese: c’è un ostacolo

Seppur si parli ancora di suggestione tra le parti c’è stato un contatto diretto. Tuttavia tra l’ex Juventus e la società mantovana ci sarebbe un cavillo federale che impedirebbe al giocatore di tornare in campo, cosa che gli era già costata l’approdo al Graffignana (paese natale) qualche mese fa. «Ho accettato con molto piacere l’invito dei miei amici del Graffignana, il mio paese natale, ma esiste una norma che impedisce il tesseramento se si è iscritti all’albo d’oro degli allenatori professionisti». La trattativa tra Matri e la società virgiliana resta comunque complicata, ma se sognare non costa nulla perché non farlo ad occhi aperti?