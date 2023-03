Foto paparazzate e pubblicate da Chi svelano un lato privato della campionessa paralimpica che anche a Tokyo ci ha emozionato e ha regalato il successo all'Italia

09-03-2023 12:37

A unirli è quel tutto che condividono ormai da un anno quasi, da quando le prime foto sono state pubblicate senza consentire più loro di nascondersi e celare il loro rapporto all’attenzione dei media. Perché Bebe Vio, campionessa paralimpica, ha sempre evitato di essere al centro delle cronache senza gestire la sua immagine, le sue battaglie, le sue iniziative.

La sua relazione con calciatore Gianmarco Viscio è emersa quasi per caso, quasi come se fosse stata una distrazione, una leggerezza magnifica. Ora il magazine Chi torna a parlare di loro e a svelare che sarebbero pronti a sposarsi.

Il momento felice di Bebe Vio

Una indiscrezione che, fino a questo momento, non ha trovato conferma da parte dei diretti interessati, com’è comprensibile. Quando Bebe Vio venne scovata con il fidanzato-calciatore in una nota terrazza romana, intenta a sorseggiare un aperitivo e a scambiarsi qualche gesto di tenerezza non commentò quelle foto, preferendo lasciare che la cosa cadesse nel dimenticatoio.

O così riteneva potesse accadere. Invece, questa settimana il settimanale, diretto da Alfonso Signorini, è stato il primo ad anticipare le intenzioni della coppia che, dopo le Paralimpiadi di Tokyo, ha affrontato e vissuto momenti di estrema gratificazione dal punto di visto sportivo e umano.

Chi è Gianmarco Viscio, il fidanzato di Bebe Vio

“Hanno confidato ai più intimi amici il desiderio di convolare a nozze. Il loro sogno potrebbe diventare realtà già il prossimo anno”, riporta Chi.

Secondo fonti vicinissime alla coppia, tra i due l’intesa sarebbe tale da lasciar crede che nel giro di qualche mese possa essere celebrata la cerimonia che li unirà formalmente, compatibilmente con gli impegni e la volontà di entrambi.

Sportivi, molto impegnati sul versante delle iniziative collaterali a cui soprattutto la campionessa paralimpica si presta, in qualità di testimonial e per progetti legati al movimento del quale Bebe è simbolo più e come altri, al pari di Alex Zanardi.

Dalle prime informazioni raccolte, il futuro sposo è Gianmarco Viscio (30 anni) è un giocatore dilettante di calcio a otto, che militava come difensore in una squadra di serie B, e che ha incominciato a frequentare la campionessa paralimpica da qualche mese.

Una notorietà improvvisa, forse anche indesiderata che ha toccato principalmente – per quel che riguarda questa Lega – solo e solamente Francesco Totti che continua a giocare con il suo team.

La loro relazione è divenuta pubblica, come accennavamo, proprio grazie a quell’aperitivo e dai baci che si sono scambiati sulla terrazza di questo hotel vista Tevere, che non è sfuggito ai paparazzi del magazine.

Fonte: ANSA

Campionessa di scherma e di discrezione

Bebe non ha mai condiviso dettagli della sua vita sentimentale per discrezione, pur curando la propria immagine e le sue molteplici attività in maniera estremamente puntuale tra sport, la sua associazione e in qualità di testimonial.

Da campionessa paralimpica si è sempre prestata alle iniziative federali e legate alle associazioni sostenute e nate dal movimento, senza rivelare poi troppo del suo privato e preferendo ritratti in famiglia e con gli amici più stretti.

Fonte: ANSA

Le campagne vaccinali

Tant’è che anche sui social, sono davvero rarissime anche le foto con i genitori e i fratelli se non per sostenere alcune cause e le campagne vaccinali, che da sempre costituiscono motivo di impegno sociale e sanitario per Bebe, colpita piccolissima, appena undicenne, da meningite fulminante.

Una vicenda umana che ha ripercorso in interviste, libri, testimonianze che ha condiviso con i suoi genitori, che sempre l’hanno sostenuta e invogliata a praticare sport dopo aver subito le amputazioni, rese necessarie dalla malattia.

Proprio durante la campagna vaccinale si è resa disponibile, immortalata in un’immagine che ha segnato la storia della comunicazione sanitaria e, anche durante i mesi più difficili della pandemia, quando incominciò la somministrazione dei vaccini anti Covid, ha esortato i suoi followers.

Invece stavolta ci sta offrendo un lato di sé che era rimasto sconosciuto al grande pubblico, quello più intimo e riservato.

