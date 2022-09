22-09-2022 13:04

Anche Bebe Vio ha un nuovo amore, o almeno frequenta un ragazzo con il quale ride, si diverte, scambia baci e abbracci con estrema naturalezza e gioia di vivere una storia che sembra agli inizi dalle foto pubblicate questa settimana da Chi.

L’atleta paralimpica è stata intercettata con il calciatore dilettante Gianmarco Viscio, a Roma durante un aperitivo sul Tevere che li vede complici, schermare chissà su cosa e molto allegri in un pomeriggio romano.

Bebe Vio ha un nuovo amore

Dalle prime informazioni raccolte, Viscio (30 anni) è un giocatore dilettante di calcio a otto, che militava come difensore in una squadra di serie B, che ha incominciato a frequentare la campionessa paralimpica da pochissimo, ma con lei sembra ci sia già una certa intesa.

Anche se solo per un aperitivo e dai baci che si sono scambiati sulla terrazza di questo hotel vista Tevere, che non è sfuggito ai paparazzi del magazine diretto da Alfonso Signorini.

Fonte: ANSA

Campionessa di scherma e di discrezione

Bebe, fino ad ora, non aveva mai condiviso molto della sua vita sentimentale per discrezione pur curando la propria immagine e le sue molteplici attività in maniera estremamente puntuale tra sport, la sua associazione e in qualità di testimonial: la campionessa paralimpica (reduce dalle Olimpiadi di Tokyo 2020) si è sempre prestata, senza rivelare poi troppo del suo provato e preferendo ritratti in famiglia e con gli amici più stretti.

Invece stavolta si è abbandonata anche a questa inconsueta veste di protagonista delle pagine di gossip, per mostrarci un lato di sé che era rimasto sconosciuto al grande pubblico.

