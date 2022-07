Matt Brase sarà il nuovo allenatore della Pallacanestro Varese

05-07-2022 11:41

Inizia a prendere forma il futuro prossimo – fin qui abbastanza nebuloso – della Pallacanestro Varese. Come riportato da Sportando infatti, è stato raggiunto l’accordo con Matt Brase, che sarà il nuovo allenatore dei biancorossi.

Statunitense classe 1982, Brase è un volto sconosciuto all’Italia ma dal buon pedigree nell’universo NBA. Due anni da Director of Operations agli Houston Rockets, poi la gavetta in G-League da Head Coach dei Rio Grande Valley Vipers, per poi fare ritorno ai Rockets come membro dello staff tecnico tra il 2018 e il 2020.

Durante la scorsa stagione, Brase è stato invece assistente dell’ex campione NBA Chauncey Billups sulla panchina dei Portland Trail Blazers. Realtà NBA che l’Amministratore Delegato della Pallacanestro Varese Luis Scola conosce molto bene; da qui, la scelta di puntare su un allenatore ancora estraneo al basket europeo, ma non a quello internazionale. Brase è stato infatti commissario tecnico di Haiti nel 2017/18.