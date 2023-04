Matteo Berrettini batte un colpo, buon esordio a Monte Carlo

Il tennista romano ha piegato lo statunitense Cressy in due set

10-04-2023 15:29

Buon esordio per Matteo Berrettini a Monte Carlo. Il tennista romano, reduce da una serie di partite deludenti, ha battuto in due set lo statunitense Maxime Cressy al termine di un match incoraggiante, durato circa un’ora e mezza.

L’Azzurro si è imposto con i parziali di 6-4, 6-2 contro il numero 38 del mondo, giocando in maniera convincente soprattutto nel secondo set, quando ha dato buoni segnali anche in risposta. Berrettini è stato favorito anche dalla giornata no di Cressy, affossato da tanti doppi falli.

Ai sedicesimi di finale il tennista romano affronterà l’argentino Cerundolo, che ha piegato Norrie in due set.