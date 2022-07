Matteo Berrettini: "Ecco l'obiettivo in cui credo"

21-07-2022 09:09

Riprende oggi la stagione agonistica di Matteo Berrettini che in questa prima parte di 2022 ha dovuto fare i conti con qualche infortunio di troppo.

L’anno in corso è cominciato con un dolore agli addominali, seguito addirittura da un’operazione alla mano. Settantacinque giorni fuori e un ritorno da campione, nove vittorie e zero sconfitte. La ripresa sembrava procedere alla grande visto anche la vittoria per il secondo anno consecutivo al Queen’s, ma poi ci si è messo in mezzo il Covid.

A causa di questa infezione, Berrettini è costretto a saltare Wimbledon, ma oggi è il suo giorno, quello del ritorno in campo, nel torneo sulla terra rossa di Gstaad in Svizzera, un torneo che evoca piacevoli ricordi al tennista romano visto che fu la sua prima vittoria di un torneo ATP nel 2018.

“Sono solo passati quattro anni ma sembrano molti di più. Non mi sarei aspettato di iniziare a giocare così bene, di vincere titoli di singolare e di doppio. Il posto è esattamente lo stesso, ma io sono una persona totalmente diversa. Non sto dicendo che sia meglio o peggio, ma sono maturato”, ha raccontato Berrettini in conferenza stampa.

Berrettini torna a parlare della sua condizione pre Wimbledon, un boccone troppo amaro per essere digerito e metabolizzato in fretta. “E’ stato qualcosa di assurdo, il mio team ha cercato di farmi stare tranquillo. Speravo di negativizzarmi prima del match contro Garin, ma non è stato così. Ho cercato poi di lasciarmi i cattivi pensieri alle spalle e di concentrami sul resto della stagione. Del resto, un riassunto della mia carriera è “O tutto, o niente!“.

Oggi si troverà di fronte il francese Gasquet nel suo nuovo esordio stagionale. “Prima di tutto vorrei fare bene nei due Masters1000 che arriveranno quest’estate, ad esempio non ho mai giocato in Canada e mai ottenuto un grande risultato a Cincinnati. Nel frattempo spero di giocare bene già nei prossimi tornei, la stagione è ancora lunga. Le ATP Finals a Torino sono un obiettivo in cui credo“.