Berrettini-Satta, prima foto ufficiale su Instagram suona come una provocazione: haters in agguato

04-04-2023 09:59

Non è stato il torneo della rivalsa sportiva, quello che Matteo Berrettini si aspettava di chiudere così in fretta e con un risultato altrettanto deludente ma a Miami è stato raggiunto dalla sua nuova fidanzata, Melissa Satta, e con lei sta trascorrendo alcuni giorni di vacanza che coincidono anche con la decisione di rendere pubblica, ufficializzare il loro rapporto. Dopo media di indiscrezioni, mezze conferme e richiami alla privacy – soprattutto a seguito degli attacchi da parte dei sempre pronti haters – Berro e la sua compagna si godono questa fase.

Una nuova versione di questa coppia che non piace ad alcuni: i consueti odiatori seriali della tastiera che non gradiscono forse distrazioni, foto, selfie e altro.

Il selfie di Matteo Berrettini e Melissa Satta

La conduttrice, ex moglie di Kevin Prince Boateng dal quale ha avuto un figlio, Maddox, ha condiviso sul proprio account social un selfie che li ritrae abbracciati e sorridenti su una delle spiagge di Miami dove stanno passando alcuni giorni per decomprimere i tempi della preparazione e del torneo, tra quelli più attesi in questa fase della stagione che apre ora alla terra rossa.

La relazione con Matteo è stata resa pubblica proprio da Melissa Satta che ha inserito questo ritratto a due tra le foto di un carosello di scatti che la vedono sulla spiaggia, tra le meraviglie della città americana.

Vacanza post eliminazione a Miami

Berro di suo ha condiviso il post nelle stories, per chiudere anche un estenuante inseguimento che i paparazzi hanno messo in campo: anche noi vi abbiamo mostrato le foto di loro due insieme mentre si allenavano nei pressi del Pelican Hotel e mentre si concedeva un bagno in piscina. Una situazione di estrema normalità che, però, non è stata concessa a Matteo da tutti i suoi estimatori.

La stagione no di Berrettini, voglia di riscatto

La stagione appena iniziata doveva essere quella del riscatto dopo quel poco raccolto: Matteo Berrettini aveva chiuso il 2022 dietro a Sinner, esploso tanto da entrare nella top 10 dopo la finale, con una differenza di soli 35 punti per via degli infortuni che lo hanno condizionato e portato a chiudere con 2375 punti in appena 13 tornei, tenendo in considerazione anche Acapulco.

Insomma, non proprio un successo. Cosa che si sta ripentendo anche adesso, in questo scorcio di stagione che stenta a vedere Berrettini ritrovare e giocare il suo tennis migliore, i suoi colpi e la mentalità che lo aveva condotto senza quasi renderci conto di quanto fosse cresciuto sul tetto del mondo tennistico.

Haters in agguato

A spezzare l’idillio rimangono i soliti disturbatori che hanno avanzato critiche legate al periodo del suo scarso rendimento, complicato a loro dire dalla mancanza di concentrazione dovuta alla relazione con Melissa Satta, personaggio estraneo all’ambiente tennistico (Berrettini è stato legato a due colleghe e ha avuto un flirt con una modella).

“La carriera di Matteo può dirsi conclusa”, “Più tennis meno gossip”, e così via tra quelli leggibili ai comuni followers; sui privati si è già esposto lo stesso Berro, stanco se non stremato dalle critiche che hanno interessato l’ultima stagione segnata dagli infortuni e dalla difficoltà di ritrovarsi, di rivedere quei colpi che lo avevano mandato in finale a Wimbledon contro Nole Djokovic.

