Mattia Furlani a caccia di un altro record, è in lizza per il premio di “Rising Star”: sarebbe il primo italiano di sempre

La stagione 2024 è andata in archivio, un anno lungo, duro e difficile ma anche pieno di soddisfazioni come nel caso di Mattia Furlani che ha impreziosito il suo anno con la medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Parigi. E sono in tanti quelli pronti a scommettere che l’azzurro ha solo cominciato il suo percorso e che nei prossimi anni sarà sempre di più protagonista.

Rising Star: Furlani nella lista dei candidati

Mattia Furlani è uno dei tre candidati per il premio “Rising Star” della World Athletics 2024 e in questo momento sembra essere anche il favorito per la vittoria. L’azzurro infatti ha avuto un 2024 davvero da sogno coronato con la vittoria della medaglia di bronzo alle Olimpiadi ma a cui si aggiungono anche il podio ai Mondiali indoor (mentre la medaglie agli Europei di Roma non viene presa in considerazione per il premio che è riservato agli atleti di tutto il mondo). Inoltre nel suo curriculum stagionale c’è anche il record del Mondo Under 20 nel salto in lungo.

A contendergli il titolo ci sono il giamaicano Jaydon Hibbert, quarto posto alle Olimpiadi francesi nel salto triplo e l’olandese Niels Laros che ha chiuso al sesto posto a Parigi nei 1500 metri e vanta il record mondiale under20 nei 1000 metri (che però non sono specialità olimpica). L’annuncio del vincitore arriverà il 1 dicembre.

Furlani a caccia di un nuovo primato

Da quando sono stati istituiti questi Award, ovvero dal 1988, mai nessun italiano è riuscito a conquistarli né nella categoria dedicata ai pro, che a quelle delle “stelle nascenti”. Furlani potrebbe essere il primo a compiere l’impresa andando ad aggiungere il suo nome accanto a delle vere e proprie leggende del mondo dell’atletica come Usain Bolt che lo vinto per sei volte, Duplantis ed El Guerrouj che lo hanno conquistato tre volte.

La ripresa degli allenamenti

Stagione 2024 in archivio, già da un po’ a dire la verità, al punto che dopo un periodo di vacanza più o meno per tutti è cominciato il momento degli allenamenti in vista della prossima stagione. Lo stesso Furlani ha postato sui social dei video dei suoi salti spiegando che per il momento non comincia ancora a forzare. Sono tanti gli appuntamenti della stagione ma ovviamente quello più importante è rappresentato dai Mondiali di Tokyo. La truppa azzurra non vuole deludere e c’è grande entusiasmo sui social con Marcell Jacobs che ha messo in mostra i video delle sue sedute in palestra, mentre Lorenzo Simonelli ha pubblicato un video tra allenamenti e il suo “anime” preferito One Piece. Per tutti però le vacanze sono finite e da adesso si comincia a costruire per il 2025.