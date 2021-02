Mattia Perin: "Pentito della Juve? Mai detto"

Il portiere del Genoa Mattia Perin, ancora di proprietà bianconera, nel corso di una diretta Instagram sulla pagina “Juve passion 1897” ripresa questa mattina da Tuttosport è tornato a parlare della sua epserienza in bianconero, poco fortunata dal punto di vista sportivo. Arrivato per sostituire Gigi Buffon, il portiere italiano si è trovato da subito la spietata concorrenza di Wojciech Szczęsny, portiere polacco attualmente titolare proprio alla Juventus.

Nonostante i lunghi periodi in panchina, Perin si dice soddisfatto del suo periodo a Torino, negando, come dice qualcuno, che si sia pentito di quella scelta.

Queste le sue parole:

“Io non sono pentito di essere andato alla Juventus come pensa qualcuno. Anzi l’avventura alla Juve per me è stata una lezione di vita. A Torino ho imparato tanto,anzi quasi tutto”.

OMNISPORT | 04-02-2021 12:10