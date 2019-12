Mattioli fa outing: Su twitter si nota la mia fede juventina

Che anche i giornalisti siano – o possano essere – tifosi non è una novità assoluta. Qualcuno – come fece Riccardo Cucchi che si confessò laziale – si rivela solo quando va in pensione, altri (non tutti) riescono a dissumulare con la loro professionalità la propria fede calcistica, altri ancora non vedono problemi a sbandierarla sempre rimanendo imparziali nei commenti.

COMING OUT – Se davanti alle telecamere è sempre stato impassibile, senza mai far trasparire il proprio tifo, è su twitter che invece Mario Mattioli fa outing. Il giornalista della Rai – e non era difficile capirlo a leggere i suoi commenti – afferma pubblicamente di simpatizzare per la Juventus.

IL TWEET – Dopo il deludente pari con il Sassuolo Mattioli scrive: “Su twitter, in campo neutro, si nota la mia fede juventina. Mi sono sempre fidato della Società e dei guizzi nei momenti difficili: Triennio Conte, la scelta repentina e vincente di Allegri. Ora…non ci capisco più nulla. A me bastava vincere…”.

LA DELUSIONE – Mattioli prosegue sconsolato: “La Juventus fermata dal Sassuolo che per tutta la partita, tranne qualche sprazzo bianconero, ha saputo dare lezioni di gioco ala Squadra del Guru del bel gioco Sarri. Non è una critica, è una constatazione dopo l’ulteriore prova incolore della Juventus”.

LE REAZIONI – Nessuno si meraviglia dell’outing di Mattioli e c’è chi scrive: “Mario, l’ho sempre stimata come vero tifoso Juve in un covo di anti come la RAI. Onestamente da quest’anno non la capisco più.Sembra che la sua sia una crociata contro Sarri più che tifo per la Juve”.

LE CRITICHE – A essere spiazzati da questa Juve sarriana però sono in tanti: “La Juventus prende troppi gol . I fanatici del Sarrismo hanno sempre sostenuto che va bene prenderemo qualche gol in più ma ne faremo a valanghe rispetto al gioco di Allegri. Beh, finora abbiano almeno il pudore di tacere”.

EQUILIBRIO – Fioccano i commenti: “Io vedo una squadra per lunghi tratti lenta e macchinosa. Forse sarà alla ricerca del bel gioco pur volendo mantenere quell’equilibrio “allegriano” delle passate stagioni? Non so, ma credo che i giocatori dovrebbero essere più grintosi e assetati di vittoria!”.

CONTRO SARRI – Sarri viene individuato come il principale colpevole: “Fare giocare a calcio giocatori che per anni non lo hanno mai giocato..non hanno mai avuto un gioco..” o ancora: “4312 troppo prevedibile, catalizza l’attenzione su un unico giocatore che se non trova la sponda di prima decisiva o soffre di poca brillantezza offre il fianco a ripartenze subendo inesorabilmente l’avversario”.

FALLIMENTO – Infine la critica più severa: “Sarri sta sotterrando CR7, la Juve gioca solo in orizzontale, non fa pressing nella metà campo avversaria e viene sistematicamente imbucata!!! Dopo 14 giornate di campionato più 5 gare di Champions questa squadra fa pena!! L’esperimento Sarri per ora è fallito!”.

