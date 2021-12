Maurizio Zamparini ricoverato in terapia intensiva: è grave

27-12-2021 16:51

Si teme per le condizioni di Maurizio Zamparini, ex presidente del Palermo negli anni d’oro del club. L’ex numero uno rosanero è stato ricoverato d’urgenza a Udine per un intervento chirurgico dovuto a un attacco di peritonite. Dopo una complicazione improvvisa, adesso si trova in terapia intensiva. La situazione è molto grave.

Zamparini, poco tempo fa la morte del figlio

Un anno complicato per Maurizio Zamparini, che a fine settembre ha perso il figlio Armando all’età di appena 23 anni per un arresto cardiaco. Il corpo senza vita del giovane ragazzo è stato trovato nel suo appartamento a Londra. Il giovane si trovava nella capitale inglese per studi, dopo aver conseguito la laurea di primo livello.

Zamparini: “Non torno nel calcio”

Una tragedia ovviamente per Zamparini, che poco tempo dopo è stato tirato in ballo per un presunto interessamento per la Triestina, subito smentito dall’imprenditore: “Non ho assolutamente intenzione di acquistare la Triestina. Ad ottant’anni e dopo appena aver perso un figlio, non intendo tornare nel calcio”.

Zamparini, chi è l’ex patron del Palermo

Imprenditore immobiliare, Zamparini è entrato nel calcio negli anni ’80, partendo dal Pordenone e arrivando poi fino al Venezia, di cui è stato presidente fino al 2002, portando il club dalla C2 alla Serie A. Lasciati i lagunari, fino al 2018 è stato invece il patron del Palermo, con il quale ha vinto due campionati di Serie B e scoperto tantissimi talenti, da Pastore a Cavani fino a Dybala e Vazquez, portando i rosanero a competere anche per un posto in Champions League.

