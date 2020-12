Mauro Bellugi: amputate le gambe dopo aver contratto il Covid

Se non lo avete visto giocare, lo avrete ascoltato nelle sue riflessioni nel pieno di una espressione di filosofia calcistica competente e tecnica durante i suoi anni di televisione, in qualità di commentatore e opinionista. Mauro Bellugi e la sua voce, roca e ferma quasi baritonale, sono familiari per chiunque come il suo calcio e il suo affetto per la maglia e l’Inter, anche nel suo presente da ex. Oggi è un reduce, un reduce del Covid che gli ha portato via giorni e le sue gambe.

Tutte e due le gambe gli sono state amputate ed è avvenuto anche per le conseguenze della malattia: questo è accaduto a Bellugi, 70 anni, come ha spiegato egli stesso in una videochiamata con il giornalista Luca Serafini, come riporta il giornalista sul sito altropensiero.net.

Mauro Bellugi e la scoperta di aver contratto il Covid

Ricoverato in ospedale a inizio novembre, una volta scoperta la positività al tampone, Bellugi ha visto le sue condizioni aggravarsi al punto tale da indurre l’equipe medica a valutare e poi a procedere all’amputazione degli arti inferiori per l’ex giocatore di Inter e Napoli, tra le altre.

E’ arrabbiato con il chirurgo, Bellugi: Serafini lo ha riportato così nel suo racconto, così atroce e denso comunque di affetto il sentimento che ha invaso e che occupa l’ex campione degli anni Sessanta e Settanta: “Mi ha tolto anche la gamba con cui feci gol al Borussia Mönchengladbach”, gli ha detto riferendosi all’unica rete della carriera, nella partita di Coppa dei campioni del 3 novembre 1971, vinta 4-2 dall’Inter.

L’amputazione degli arti inferiori come conseguenza della malattia

Sua moglie Lory ha detto che già pochi giorni dopo l’intervento, Mauro navigava cercando le protesi cui dovrà ricorrere. Infatti nella videochiamata ha detto al giornalista: “Prenderò quelle di Pistorius, così nei corridoi degli studi televisivi ti sorpasserò”.

Mauro è entrato in ospedale lo scorso 4 novembre a causa del coronavirus, col passare delle settimane la situazione si era aggravata e le sue gambe sofferenti da sempre adesso non ci sono più. C’è però Mauro Bellugi, pronto ad addentrarsi in una dissertazione tattica o in una nuova profonda analisi delle sue, magari prima di quanto crediamo.

VIRGILIO SPORT | 22-12-2020 17:46