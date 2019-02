Inter-Icardi, rottura totale: due provvedimenti clamorosi

“Il Club comunica che il nuovo capitano della squadra è Samir Handanovic“, l’Inter con un tweet sul suo profilo ufficiale ha certificato la rottura totale con Mauro Icardi.

Il bomber argentino, a digiuno di gol da due mesi in campionato e ai ferri corti con la società nerazzurra per il rinnovo del suo contratto, ha perso la fascia da capitano in favore del portiere sloveno. E’ questo il clamoroso provvedimento preso dalla società dopo le ultime polemiche innescate dalle parole della moglie-agente Wanda Nara, dichiarazioni che secondo il club sarebbero dannose e influenzerebbero la squadra stessa.

Nel pomeriggio, l’altra stangata: il giocatore è stato escluso dalla lista dei convocati per la partita di Europa League contro il Rapid Vienna, in programma giovedì. Inoltre emergono nuovi dettagli: secondo Sky sarebbe stato lo stesso Luciano Spalletti a decidere, con il supporto della dirigenza, di ‘degradare’ Maurito.

Nuovi aggiornamenti si avranno in serata, quando Spalletti parlerà in conferenza stampa alla vigilia del match contro gli austriaci.

Luciano Spalletti, Beppe Marotta e Piero Ausilio si sono incontrati martedì e hanno deciso di fare fronte comune contro la show-girl, che a Tiki Taka domenica scorsa è tornata a tuonare.

Marotta è perentorio: da qui a giugno niente più distrazioni e incomprensioni né riferimenti sul contratto. Si lavora compatti per la qualificazione alla Champions League.

Così Wanda Nara si era espressa a Tiki Taka: “Spalletti non ce l’aveva con me, io non ho parlato del rinnovo, quando la società mi ha chiamato era per conoscersi meglio e per parlare di altre cose. Vorrei che Mauro fosse più tutelato dalla squadra, perché a volte escono delle cattiverie da dentro. La priorità è l’Inter: non ho mai chiamato per chiedere un rinnovo. Non abbiamo nessuna fretta, ci sono ancora due anni di contratto”, è quanto ha detto.

Sul momento di difficoltà evidente del marito, Wanda non è così d’accordo: “Parliamo del niente, Mauro i gol li ha sempre fatti. A Parma Lautaro ha segnato anche per un grande movimento di Mauro, che è stato servito poco in questo periodo. Magari Spalletti poteva mettere prima Lautaro: il tecnico approfitti del fatto che lui e Mauro sono amici, fra loro non c’è rivalità”.

La show-girl ha poi negato con forza la multa al rientro dalle vacanze (“inesistente”). Un versione che contrasta con quella di alcune fonti interne alla società, che hanno confermato che al giocatore è stata inflitta una sanzione di 100mila euro per il ritardo.

