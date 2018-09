Mauro Icardi 'irriconoscente': occhi puntati su di lui

Ci sono ex che non esultano ed ex che lo fanno dopo avere realizzato un gol alla propria vecchia squadra. Mauro Icardi è uno di questi ed è già andato in gol numerose volte contro la Sampdoria, da quando è passato all’Inter.

E questa sera, al ‘Ferraris’, ecco l’ennesimo incrocio. Spalletti, a sua volta ex blucerchiato, lo avvisa. “Per definire un giocatore top bastano pochi secondi di grande talento, ma per fare una partita da campioni servono 95 minuti di personalità, dentro alla squadra e sempre vicino al pallone”. Insomma si aspetta di più da lui a tutto campo.

L’Inter è riuscita a darsi una scossa in Champions League, grazie anche al bomber argentino, ma in campionato arranca. La Juventus è già a +8, dopo solo quattro turni, e il Napoli (che ha perso proprio contro la squadra di Giampaolo) è a +5. Brutti clienti Quagliarella e compagni, Spalletti lo sa. “Affrontare una squadra forte è meglio, le motivazioni sono altissime. Non abbiamo una mentalità fortissima, ci basta abbassare un po’ il livello per fare risultati imbarazzanti. Il carattere bisogna mostrarlo sempre, il rischio altrimenti è ricadere nella discontinuità, soprattutto quando si va in svantaggio” evidenzia.

"Ho la personalità per incassare le critiche. Oggi arrivano critiche per qualsiasi cosa, ma ho un carattere che non dà peso a tutto ciò che si dice" ha raccontato qualche settimana fa Icardi, dimostrando poi sul campo, con la strepitosa rete realizzata al Tottenham, tutto il suo talento. E ora si parla, ancora una volta, di rinnovo con la società nerazzurra. La moglie-procuratrice, Wanda Nara, è al lavoro per trovare un’intesa vantaggiosa con l’Inter. Sullo sfondo altre società interessate, ma che non hanno mai affondato il colpo. C’è da prevedere che nelle prossime settimane il tema sarà molto gettonato: la squadra di Spalletti ha bisogno delle reti del suo bomber.

SPORTAL.IT | 22-09-2018 09:10