Mavs, non basta un Doncic da urlo: Clippers in semifinale

Persi i Lakers, Los Angeles resta nei playoff NBA grazie ai Clippers, protagonisti di una piccola, grande impresa contro i Dallas Mavericks.

Dopo sei vittorie esterne, la gara decisiva della serie premia il fattore campo e promuove in semifinale di Conference la squadra di Tyronn Lue, che affronterà Utah Jazz.

Allo Staples Center il 4-3 finale è sigillato dalla vittoria dei Clippers per 126-111 nella notte che segna la fine della stagione di uno dei protagonisti dell’annata nonché tra i candidati al ruolo di Mvp come Luka Doncic.

Lo sloveno dei Mavericks è ancora una volta immenso con una tripla doppia da 46 punti, 14 assist e 7 rimbalzi, ma non basta perché a supportare il fuoriclasse non c’è un adeguato contorno di squadra.

Quello che ha invece Los Angeles, esaltata dai 28 punti di Kawhi Leonard e dai 22 di Paul George.

OMNISPORT | 07-06-2021 07:01