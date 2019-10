Max Allegri torna ad allenare: si chiude con un top club

Massimiliano Allegri a un passo dal ritorno in panchina. Il tecnico toscano è stato avvistato a Londra, nel nuovo stadio del Tottenham, in occasione della partita di Champions League che ha visto il Bayern Monaco trionfare per 7-2. L'avvio di stagione degli Spurs in Premier League è stato deficitario, con 11 punti conquistati in 7 partite di campionato, e questa umiliazione subita in casa potrebbe essere stata lo scossone decisivo alla panchina di Carlos Pochettino.

Il manager argentino ha un contratto valido fino al 2023, ma i tabloid inglesi lo mettono in fortissimo dubbio e il primo nome per la sostituzione è proprio quello dell'ex allenatore della Juventus, che non a caso martedì sera allo stadio per osservare da vicino quella che potrebbe essere presto la sua nuova squadra.

Allegri, ancora sotto contratto con la Juventus fino al 2020, si sta godendo il suo anno sabbatico ma sta prendendo lezioni d'inglese per essere pronto a qualsiasi offerta. Oltre al Tottenham, sulle tracce del mister toscano c'è anche il Manchester United, altro club in crisi di risultati in Premier League.

Non è da escludere neanche una possibile avance del Real Madrid: Zidane sta deludendo e il pareggio in casa contro il Bruges potrebbe mettere addirittura in dubbio la qualificazione dei blancos agli ottavi di finale di Champions League.

Quasi impossibile invece un ritorno sulla panchina del Milan. Le richieste economiche del livornese sono troppo alte per il club rossonero.

Sul suo futuro ha rivelato qualche indizio il suo mentore Giovanni Galeone: "Se con Allegri abbiamo parlato di Milan? Solo del passato, quando c'era lui. Spagnolo o francese? Gli ho consigliato l'inglese…", sono le parole riportate da calciomercato.it.

SPORTAL.IT | 02-10-2019 07:58