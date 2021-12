Max Biaggi e Francesca Semenza non si nascondono più: il post

02-12-2021 13:43

Francesca Semenza ha compiuto 28 anni circondata da un amore totale, come ha desiderato mettere in evidenza su Instagram postando una immagine che riassume una ragione della sua serenità. Max Biaggi, campione del Mondo e pilota che non conosce limiti con le sue continue imprese, è suo compagno ormai da tempo. La loro relazione è discreta, quasi curata da un alone di protezione che ha consentito ad entrambi di vivere con una certa disinvoltura la loro storia, pur essendo entrambi personaggi pubblici.

La dichiarazione di Max Biaggi a Francesca Semenza

Francesca, attrice e modella, sarebbe legata al pilota da circa un anno; la visibilità di Biaggi le ha imposto di tutelare questo loro legame con attenzione: il post di auguri di buon compleanno, pubblicato dal compagno, è inusuale al pari di quanto pubblicato dalla Semenza su Instagram. Sul social fotografico per definizione, presenta un profilo estremamente attento alle attività professionali che la riguardano e molto discreto rispetto a questioni personali.

“Happy Birthday babe! Gli anni passano ma le cose vere rimangono”, scrive corredando di cuori il suo post il pilota.

Biaggi: l’amore per Eleonora Pedron e la storia con Bianca Atzei

Dopo la lunga storia d’amore con Eleonora Pedron con la quale ha avuto i due figli Ines e Leon, la relazione con Bianca Atzei finita nel 2017 e flirt mai confermati, il campione di motociclismo sembra aver trovato stabilità e sentimenti sinceri, veri nei confronti di Francesca.

Una compagna che sta cercando di affermarsi sul piano professionale e che, come lui, è attenta alle esigenze familiari.

Chi è Francesca Semenza: modella e attrice

Francesca Semenza è già mamma di Leon, 5 anni, e come il suo compagno è assai concentrata sulla famiglia e sul bambino nato da una precedente relazione quando aveva 23 anni ed era agli inizi del suo percorso professionale.

Nel suo curriculum figurano cinema, serie tv e moltissima esperienza nel campo della moda sia come indossatrice sia nel contesto di shooting fotografici, che la assorbono da un punto di vista professionale.

Anche Biaggi è già padre: Ines e Leon (porta lo stesso nome, curiosamente, del bambino della fidanzata) sono i due figli che ha avuto con l’ex Eleonora Pedron e che oggi vivono con i genitori i quali, sebbene abbiano intrapreso percorsi separati, continuano ad avvicendarsi nella gestione della famiglia.

La famiglia di Max Biaggi

Un impegno che ha condotto Eleonora Pedron, ex Miss Italia e protagonista di importanti spazi televisivi, a mantenere sempre una linea educativa molto ferma e presente a sostegno dei ragazzi, che oggi hanno 12 e 10 anni.

E che sono stati accanto al papà anche nei drammatici momenti che seguirono l’incidente che lo portò a rischiare la vita e che lo allontanò, temporaneamente, dalle piste. Una parentesi momentanea, perché Biaggi (al pari del rivale di sempre, Valentino Rossi) non riesce a chiudere con il mondo della velocità e a ritagliarsi un ruolo ai box, come altri suoi colleghi.

