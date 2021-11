Valentino Rossi: arriva il Tapiro d’Oro per il “pensionato”

29-11-2021 20:29

L’addio al Motomondiale è arrivato solo pochi giorni fa. Una carriera fatta di titoli e successi per Valentino Rossi che ha deciso però di dire basta. Non sarà semplice per il campione di Tavullia rimanere a guardare da fuori mentre gli altri sfrecciano in pista. Ma come lui stesso ha ammesso in più di una circostanza era arrivato il mondo di dire basta per provare a concentrarsi su altro.

Il settimo Tapiro d’Oro

Se Valentino Rossi non potrà aggiungere nuovi titoli del Motomondiale alla sua bacheca può consolarsi almeno parzialmente con la conquista del settimo Tapiro d’oro della sua lunghissima carriera. Una lunga fila di premi che testimoniano l’importanza che il Dottore ha avuto anche sulla televisione italiana che fa ancora più impressione se si pensa che la consegna di questo Tapiro d’Oro che per l’occasione sarà tempestato di diamanti arriva a distanza di 16 anni esatti dalla prima consegna avvenuta sedici anni fa e per la precisione il 29 novembre del 2005.

Staffelli stuzzica Valentino Rossi

Valerio Staffelli, storico inviato de Le Iene, non si è lasciato sfuggire l’occasione di lanciare qualche frecciata a Rossi: “Almeno lo storico rivale Marquez è contento che hai smesso?”. Ma Rossi ora non vuole lasciarsi risucchiare in una polemica: “Non gliel’ho visto, i rapporti tra di noi sono ancora un po’ arrugginiti. Quando il Mondiale riprenderà sarà dura ma smettere era la scelta giusto e comunque andrò a correre con le macchine. Di sicuro non vado in pensione”.

Valentino Rossi non ha intenzione dunque di fermare e stare a guardare mentre tutti gli altri vanno alla massima velocità, in tanti sono convinti che il nuovo capitolo nella vita del Dottore regalerà ancora tantissime soddisfazioni e probabilmente ancora tanti Tapiri d’oro.

