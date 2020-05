Max Biaggi, il toccante ricordo su Instagram del padre scomparso

In un momento così difficile, Max Biaggi ha deciso di esternare i sentimenti maturati sui social, in un ricordo di suo padre Pietro estremamente toccante. Un post che li ritrae insieme, in un locale tipico, con il sorriso grande, largo e generoso di entrambi e il segno di un abbraccio mai mancato tra loro.

La sua famiglia era suo padre, non lo ha mai negato Max. E ha riservato più che parole, gesti eloquenti di stima, affetto, attaccamento vero nei riguardi di un genitore esemplare nel crescere i suoi figli, seguire le passioni di un ragazzo e poi di un campione credendo in lui quando era complicato fidarsi.

Il post di Max Biaggi dedicato al padre

Il testo del post è un omaggio all’esistenza condivisa, passo dopo passo, di un padre e di un figlio che hanno costruito e difeso un nido dopo aver affrontato una separazione che per quanto inevitabile, è parso loro ingiusta. Ma che li ha uniti ancora di più.

“Oggi più che mai riesco a percepire quelle persone che, come me, hanno perso una persona fondamentale nella loro vita!

Solo 1 anno fa te ne sei andato . . . . . Troppo presto !

Il motivo per cui esterno i miei sentimenti è semplice, Pietro era amato un po’ da tutti quelli che hanno avuto la fortuna di conoscerlo , un amico, un papà una forza della natura.

Le persone muoiono solo quando vengono dimenticate

Voglio ricordarlo così.

Ci rincontreremo Pa’”, ha scritto su Instagram.

La scomparsa di papà Biaggi

E’ trascorso già un anno da quando Pietro Biaggi ha smesso di correre con suo figlio, dietro a una insuperabile ansia di vita a causa di una malattia che lo ha strappato all’ultima stretta, quella che Massimiliano ricordava a poche ore dalla sua morte. Il mio eroe, lo aveva chiamato. Eppure non è mai mancato, è sempre stato comunque e dovunque con Max che ha continuato a seguire quelle inclinazioni, a sorridere come nella foto che li ritrae insieme.

18-05-2020