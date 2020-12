Maya Yoshida stregato dalla Sampdoria

Arrivato in Italia nel gennaio 2020, Maya Yoshida ha conosciuto la Serie A nel momento peggiore, quello che ha preceduto lo scoppio della pandemia di Coronavirus.

L’ambientamento è però riuscito benissimo se è vero che il centrale giapponese, intervistato da AM, ha tessuto le lodi del calcio italiano e soprattutto della Sampdoria: Alla Samp è tutto speciale, a partire dalla maglia, che è veramente la più bella del mondo. In Giappone seguivo di più la Premier, però già allora avevo imparato i nomi delle squadre di Serie A grazie a Nakata e Nakamura. Di nome conoscevo Fabio Quagliarella, ma non lo avevo mai visto giocare: è fantastico, segna sempre”.

Poi un elogio a Claudio Ranieri e il sogno nel cassetto: “Ranieri è ancora molto umile, ma anche deciso e appassionato. Non è scontato per la sua età. Mi piacerebbe conquistare il mio primo trofeo a livello di club”.

OMNISPORT | 06-12-2020 12:37