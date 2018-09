Mazzarri spiega la cessione di Ljajic

Durante la conferenza stampa, Walter Mazzarri è ritornato sulle gare con Inter e Roma: "Il blasone di queste due squadre forse ci ha intimiditi, ho lavorato su questi aspetti".

Parlando delle cessioni, l'ex tecnico dell'Inter ha affermato: "Ringrazio Niang e Ljajic per quello che ci hanno dato, auguro a entrambi un in bocca al lupo. Mi sono affezionato a Ljajic ma le scelte vanno rispettate e bisogna accettare i cambi e la panchina, non è facile".

Sulla gara contro la Spal: "E' una squadra che è partita forte, la classifica ha sempre un senso. Sarà sicuramente difficile, dovremo dare il massimo come i due secondi tempi con Inter e Roma, cercando di partire forte fin da subito. La Spal è temibile, in questo calcio dobbiamo dar sempre il massimo".

SPORTAL.IT | 01-09-2018 16:05